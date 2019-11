Maltempo al Nord, a Genova un fulmine ha spento la Lanterna

ROMA – E’ terminata alle 8 di oggi, venerdì 15 novembre, l’allerta arancione per piogge e temporali sul centro della Liguria. Nella notte abbondanti precipitazioni si sono accompagnate ad una vera e propria tempesta di fulmini che si sono concentrati soprattutto sull’area di Genova: intorno alle 23 un fulmine ha addirittura spento la Lanterna. Per quanto riguarda la neve, che si è concentrata nell’entroterra savonese, il manto ha toccato i 15 centimetri nei punti più alti. Fiocchi anche in Valle Stura.

Sono numerosi gli interventi dei vigili del fuoco anche nella provincia di Imperia. In via Goethe, a Sanremo, è franata la strada dov’erano parcheggiati alcuni veicoli: un’auto e un furgone sono rimasti in bilico sul cratere mentre gli altri mezzi sono stati spostati dai proprietari allertati dalle forze dell’ordine. In via Bandette, a Ventimiglia, la strada è stata sommersa da una ondata di fango e di terra, in seguito allo smottamento dalla sovrastante collina. La circolazione è stata interrotta anche in un tratto di via San Secondo. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire anche tra San Lorenzo al mare e Cipressa per dei massi sulla strada. A Triora, invece, alcuni alberi sono scesi sulla via che porta in frazione Verdeggia, ostruendo il passaggio.

La situazione in Piemonte.

Linee ferroviarie sospese, black-out nell’erogazione dell’elettricità per la caduta di alberi sui fili, difficoltà sulle strade. Le nevicate stanno creando una serie di problemi in Piemonte, soprattutto a causa delle piante, ancora coperte di foglie, schiantate dal peso della neve. La ferrovia ‘Vigezzina’ è ferma nella tratta italiana, fra Domodossola e il confine di ponte Ribellasca; sospesa la circolazione fra Acqui (Alessandria) e San Giuseppe di Cairo (Savona). Alcuni abitanti della frazione Roncaccio di Cravagliana, in Alta Valsesia (Vercelli) sono rimasti isolati per alcune ore a causa di alberi appesantiti e piegati sulla strada. Uncem (Unione dei comuni montani) segnala “migliaia di distacchi” nell’erogazione di energia elettrica in provincia di Torino, Cuneo, Verbano-Cusio-Ossola. La neve è caduta fino a 400-500 nella provincia di Cuneo: 7 cm nel capoluogo; nelle vallate ossolane fino a 70-100 cm. Oltre il mezzo metro lo spessore a Limone Piemonte (Cuneo), 76 a Sauze d’Oulx.

La situazione in Trentino Alto Adige.

La situazione maltempo torna critica in vaste zone dell’Alto Adige, soprattutto sulle Dolomiti. Secondo le ultime proiezioni potrebbero cadere fino a 80 cm di neve, che si aggiungono a quella già caduta nei giorni scorsi, informa il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. A rendere particolarmente problematica la situazione è che la neve è bagnata e pesante e si rischiano nuovi schianti di alberi. La bassa pressione è talmente accentuata che si registrano addirittura dei temporali, come in mattinata in Valle Isarco.

Le previsioni per oggi.

Al Nord, si legge sul sito di 3bmeteo.com, diffuso maltempo con piogge e rovesci, localmente temporaleschi e di forte intensità. Neve abbondante sulle Alpi dai 500-1000m. Temperature stabili, massime tra 6 e 12. Al Centro maltempo su Sardegna e Tirreniche con piogge e temporali anche forti in estensione alle regioni adriatiche tra sera e notte. Temperature stabili, massime tra 14 e 17. Al Sud prevalgono cieli poco nuvolosi o velati con tendenza la sera a temporali sulla Campania settentrionale. Temperature in ulteriore rialzo, massime tra 19 e 23.

Fonte: Ansa, Agi, 3bmeteo.com.