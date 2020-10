Maltempo sul Nord-Italia, frane e allagamenti in Liguria. Piogge intense in Friuli (foto ANSA)

Maltempo sul Nord Italia, forti piogge in Liguria. Notte di superlavoro per i vigili del fuoco a Genova. Pioggia abbondante anche in Friuli-Venezia Giulia.

Una ondata di maltempo sta imperversando sul Nord-Italia e comincia a far danni soprattutto in Liguria e in Friuli-Venezia Giulia.

Un intenso temporale sta interessando Genova dopo una notte di superlavoro per i vigili del fuoco a causa degli allagamenti che si sono verificati in tutta la Liguria.

I vigili del fuoco sono impegnati anche a rimuovere piccole frane e rami di alberi caduti a causa della forza del vento, che in alcune zone ha raggiunto i 120 km/h.

Allagamenti anche nel Tigullio dove dalle 4 ha iniziato a piovere con intensità. A Sestri Levante i vigili del fuoco hanno aiutato alcune persone rimaste bloccate in un sottopasso.

Sotto osservazione il torrente Petronio a Riva Trigoso che a causa della pioggia ha alzato il livello.

Allagamenti a Chiavari mentre a Sestri Levante è esondato il Rio Battana. A Casarza una frazione è isolata a a causa della frana su una strada comunale.

La protezione civile regionale insieme ai tecnici comunali sono al lavoro per la rimozione del materiale.

Stamani alle 6 il Centro operativo comunale di Genova, riunito per l’allerta arancione ha deciso di tenere aperte le scuole.

La città è interessata da forti precipitazioni così come sulle autostrade del nodo genovese, a tratti allagate ma senza particolari criticità.

Fiume Vara esonda, frane in provincia de La Spezia

Il fiume Vara arrivato oltre il livello di guardia è uscito in più punti a Sesta Godano e Varese Ligure, dove ha provocato allagamenti e l’interruzione di alcune strade provinciali.

Le frane hanno interessato le alture di Varese Ligure e di Maissana dove alcune abitazioni sono raggiungibili solo da percorsi secondari.

Allagati alcuni fondi a San Pietro Vara.

A Sesta Godano preallerta per alcune famiglie che vivono nelle frazioni affacciate sul fiume, a rischio sgombero.

La strada provinciale della Ripa a Vezzano Ligure per ordinanza è chiusa da mezzanotte per rischio esondazione del fiume Magra.

Toti: “Seguiamo con attenzione evolversi allerta”

“Stiamo seguendo con attenzione l’evolversi dell’allerta meteo arancione per temporali in Liguria, sempre in contatto con la sala operativa della nostra Protezione Civile”.

Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, dopo le piogge che dalla scorsa notte hanno investito soprattutto l’area della città metropolitana di Genova.

“Nella notte forti piogge hanno colpito soprattutto Chiavari, Sestri Levante e Casarza causando allagamenti e la chiusura di alcune strade – ha spiegato Toti -. A Bargone (Casarza) sì è verificata una frana che ha isolato la frazione ma sono già partiti i lavori di rimozione per riportare al più presto la situazione alla normalità”.

Il governatore ha ricordato l’impegno dei “volontari della nostra Protezione Civile che sono al lavoro da tutta la notte per monitorare l’evolversi dell’ondata di maltempo, pronti a intervenire in caso di necessità. Anche stamattina le piogge continuano sparse su tutto il territorio”.

Toti ha raccomandato “prudenza a chiunque debba spostarsi: mai sottovalutare un’allerta”.

Maltempo anche in Friuli-Venezia Giulia

Situazione metereologica incerta in Friuli-Venezia Giulia con piogge ovunque sia nella notte sia in mattinata, ma con temperature relativamente alte intorno ai 15-17 gradi lungo la costa più rigide invece sui rilievi.

Secondo le previsioni Osmer sulla regione nelle 24 ore permarrà cielo da nuvoloso a coperto con piogge inizialmente moderate, poi dal tardo pomeriggio-sera intense sulle Prealpi e in Carnia, abbondanti altrove, anche temporalesche.

Sulla costa piogge più deboli e intermittenti dove soffierà vento di scirocco moderato, anche sostenuto dalla sera. Possibili mareggiate e acqua alta.

Per la giornata di domani ancora cielo coperto con probabili piogge temporalesche in genere intense, molto intense sulle Prealpi, meno sulla costa. Possibile qualche temporale forte.

Soffierà ancora scirocco da sostenuto a temporaneamente forte e vento forte anche in quota. Probabili mareggiate e acqua alta.

Dal pomeriggio-sera il vento girerà a Libeccio e poi i fenomeni tenderanno ad attenuarsi ad iniziare da ovest.

Per domenica 4 ottobre infine su pianura e costa cielo variabile con ampie schiarite ma anche qualche pioggia sparsa.

Sui monti nuvoloso con probabili piogge moderate. Possibile qualche temporale. Sulla costa soffierà vento da sud moderato. In serata piogge temporalesche più diffuse e abbondanti. (fonti ANSA, AGI; video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)