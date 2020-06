Blitz dice

5G, 500 Comuni italiani hanno già detto no. Perché? Perché i politici amministratori nulla sanno di nulla tranne che di voti e temono che una antenna 5G possa togliere voti. Pronti a dire no all’ago per non avere la contestazione No Vax. 500 Comuni dell’Italia che si pavoneggia smart e iper connessa.