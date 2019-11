ROMA – Una settimana di maltempo è in arrivo su tutta l’Italia con le prossime perturbazioni. Forti temporali, nubifragi e ancora neve cadranno sul Paese secondo le previsioni per i prossimi giorni dei meteorologi.

Lorenzo Badellino, meteorologo del sito 3bmeteo.com, scrive che nelle prossime ore una nuova perturbazione atlantica porterà intense piogge, ma anche neve su Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia, coi fiocchi caduti anche sul Brennero a partire da quota 1300 metri.

La pioggia si è estesa nel corso di martedì 5 novembre anche a Liguria e sulla Pianura Padana, mentre le allerte maltempo restano alte in Toscana, Lazio e Campania. La nuova perturbazione infatti porta forti venti di Libeccio che spirano con raffiche fino a 80 chilometri orari sul versante Tirrenico, cone le temperature che però restano tra i 17 gradi di Roma e i 20 gradi di Napoli e Palermo.

Dopo questa prima perturbazione, secondo le previsioni de IlMeteo.it ne arriveranno altre sull’Italia, provocando un peggioramento già da mercoledì 6 novembre, mentre giovedì 7 i fenomeni più intensi si sposteranno verso il sud. Non si prevedono poi tregue nel weekend, dato che per gli esperti venerdì 8 sarà all’insegna della pioggia e della neve come il resto della settimana.

Per venerdì, il fronte instabile sarà alimentato da aria decisamente più fredda per cui la neve scenderà copiosa sulle Alpi sopra i 1000 metri, sugli Appennini settentrionali oltre i 1500 metri. Il team infine annuncia un’altra fase di maltempo attesa nel prossimo weekend. (Fonte AGI, 3bmeteo.com e IlMeteo.it)