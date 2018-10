ROMA – Come da previsioni, domenica 21 ottobre un autunno quasi estivo ha lasciato il posto al maltempo in tutta Italia. Da nord a sud le temperature si sono abbassate e non sono mancati i nubifragi. Particolarmente colpita Roma, dove si è scatenata una vera e propria apocalisse, con l’acqua che ha invaso le strade e persino la basilica storica di San Sebastiano fuori le Mura.

Forti piogge, grandine e vento hanno colpito la Capitale, dove alcuni automobilisti sono rimasti bloccati nei loro mezzi a causa delle strade allagate. La grandine ha ricoperto l’asfalto in molte zone della città, compreso il centro storico. Tre stazioni della linea A della metropolitana e una della ferrovia regionale Roma-Viterbo sono state chiuse.

All’interno della basilica di San Sebastiano fuori le mura, sull’Appia, l’acqua ha raggiunto quasi il mezzo metro. L’allagamento sarebbe iniziato sul piazzale poi l’acqua è entrata dentro la chiesa. Sul posto diverse pattuglie della polizia locale.

Ma il maltempo si è fatto sentire anche al sud: una bomba d’acqua si è abbattuta domenica pomeriggio in provincia di Catania, trasformando le strade in fiumi di acqua e detriti. La pioggia ha causato anche ritardi negli arrivi e nelle partenze all’aeroporto, con due voli dirottati in altri scali. La bomba d’acqua improvvisa ha fatto tornare la paura in una delle zone colpite due giorni fa da un altro violento nubifragio. Nei territori di Palagonia, Ramacca e Mineo l’acqua è caduta con incredibile violenza. Una pioggia battente che ha reso impossibile agli autisti continuare a viaggiare. Il terrore si è subito diffuso tra gli automobilisti quando hanno visto dei detriti staccarsi dalle colline, già rese fragili dal nubifragio di giovedì. Sono stati gli stessi automobilisti a chiedere aiuto chiamando i soccorritori, che quando sono arrivati hanno trovato quasi 50 centimetri d’acqua sull’asfalto.

Una tromba d’aria si è invece abbattuta a Milano. Diversi alberi sono caduti nella periferia sud, ma disagi sono stati registrati anche vicino alla Stazione Centrale. Danni anche a Bologna e provincia. Ritardi negli arrivi all’aeroporto Marconi, dove comunque sono stati garantiti tutti i voli. Tempesta di vento e pioggia anche nel Riminese, con una tromba d’aria che si è abbattuta sul circuito di Misano, dove era in corso una gara motociclistica.

In Campania l’avviso di allerta meteo arancione ha spinto molti sindaci a tenere le scuole chiuse per la giornata di lunedì. Anche a Napoli gli studenti resteranno a casa.

(Foto BlitzQuotidiano)

Gallery

(Foto Ansa)