MILANO – Dopo Torino, Milano. La mattina di sabato 22 giugno un violento temporale con grandine si è abbattuto sul capoluogo lombardo. Nell’hinterland nord, a Baranzate, un’auto è rimasta intrappolata in un sottopasso allagato: la conducente si è salvata scappando fuori dal finestrino.

E’ accaduto intorno alle 9. A Baranzate, in una via non distante dal carcere di Bollate, l’auto ha imboccato un sottopasso in via Belgiosioso ma è rimasta bloccata.

La donna, dopo essere uscita dall’abitacolo di fronte alla macchina che non poteva avanzare e all’acqua che saliva, ha chiamato lei stessa i vigili del fuoco. Il 118 ha riferito che non risultano al momento altre richieste di soccorso dovute al maltempo.

Molte in tutta la città le cantine allagate per le quali sono stati richiesti interventi ai pompieri. La temperatura in città si è abbassata sotto i 20 gradi, mentre venerdì aveva superato i 30. (Fonti: Ansa, Agi)