Nuova allerta arancione in Toscana. L’allerta, per rischio idraulico e idrogeologico, scatterà dalle 20 di questa sera fino alle 15 di domani domenica 5 novembre su Toscana nord occidentale e centrale e tutta la costa. Lo riferisce il governatore Eugenio Giani.

Maltempo, nuova allerta arancione in Toscana. Ecco le zone più a rischio. Le parole del governatore

“Massima prudenza, il sistema regionale continua ad essere in stato di allerta” scrive sui social. Allerta arancione anche per mareggiate su tutta la costa a partire dalla mezzanotte, allerta gialla da oggi. Ancora allerta gialla per temporali, rischio idrogeologico, idraulico e vento forte sul resto della regione. Dalla sera di oggi, si spiega ancora, previste “precipitazioni sparse anche temporalesche, inizialmente sulla provincia di Massa-Carrara e Lucca in rapida estensione nel corso delle ore notturne al resto della regione, soprattutto alle zone interne. Miglioramento già nel corso della mattinata con cessazione delle precipitazioni sulle zone settentrionali e residui rovesci e temporali che si attarderanno sulle province di Grosseto, Siena e Arezzo, dove potranno risultare anche intense e persistenti. Previste ancora raffiche fino a 100 km/h sull’Appennino e zone sottovento, fino a 80-90 km/h sulla costa centro-settentrionale e sull’Arcipelago, fino a 50-60 km/h sul resto della regione. Forti mareggiate sul litorale. Altezza dell’onda significativa fino a 4-5 metri”.

Forse dovresti anche sapere che…