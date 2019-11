Maltempo, ondata di fango travolge le terme di Saturnia VIDEO

GROSSETO – Un’ondata di piena causata dal maltempo ha travolto le cascate termali di Saturnia (Grosseto) e la protezione civile ha svolto sopralluoghi che, al momento, escludono danni. In piena è stato il torrente Stellata che riceve le acque calde sotterranee e forma a valle piccole cascate, meta di turismo termale. Il Comune effettuerà altri sopralluoghi quando il livello dell’acqua scenderà per fare altre verifiche. “Le cascate del Gorello a Saturnia non sono distrutte – spiegano dal Comune di Manciano -, c’è stata una grossa ondata di piena sia dal canale delle acque termali sia dal torrente Stellata. Ad ora non risultano danni”.

L’ondata di piena che ha travolto le cascate nella campagna di Saturnia non ha causato danni al complesso turistico-commerciale resort ‘Terme di Saturnia’ che, afferma Massimo Caputi, presidente di Terme di Saturnia spa, “ha retto benissimo all’ondata alluvionale che ha colpito la zona anche grazie al lavoro incessante di dipendenti e collaboratori. Solo il club ha avuto danni che saranno però velocemente riparati. Purtroppo l’onda di piena mette a rischio l’area per la mancanza di progetti idraulici di tutela sul lato borgo di Saturnia. Ricordo che nel 2014 il complesso fu devastato con immensi danni”.

Maltempo, su zona Saturnia caduti oltre 90 mm di pioggia

L’esondazione del fiume Elsa che ha provocato l’ondata di fango che si è abbattuta sulle cascate di Saturnia è frutto delle abbondanti piogge delle ultime ore. Nella giornata di oggi – come spiega la Protezione civile del Comune di Manciano – sono caduti in alcuni punti del territorio oltre 90 millimetri di acqua. In sei ore il livello della pioggia ha raggiunto i 100 millimetri, portando il fiume Albegna nel tratto di Marsiliana a 5,10 metri di altezza e il torrente Elsa è a 4,5 metri di altezza, sempre a Marsiliana. Nel frattempo dalle 18 a mezzanotte di oggi l’allerta è stata declassata da arancione a giallo.

Fonte: ANSA – AGI.