PADOVA – Una bomba d’acqua e tre trombe d’aria hanno colpito Padova nella notte tra 7 e 8 giugno e la zona termale tra Abano, Montegrotto e Selvazzano. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Alberti caduti, strade e sottopassi allagati e oltre 40 interventi dei vigili del fuoco anche per cantine e scantinati sommersi dall’acqua.

Già da giovedì 7 giugno la provincia veneta era stata bombardata dalla pioggia, tanto che diversi allagamenti avevano causato un rallentamento del traffico nell’area tra Selvazzano e Tencarola. Allagate anche le rampe intorno allo stadio Euganeo, dove il 7 giugno si è esibito Vasco Rossi, tanto che alcuni dei parcheggi allestiti sono stati chiusi alle auto.

Un altro violento temporale si è abbattuto su Padova e provincia nelle prime ore del mattino di venerdì e molte piante sono cadute sulla sede stradale. In altri casi, come accaduto anche su un tratto della tangenziale di Padova, la circolazione è stata interrotta dall’allagamento di sottopassi. Il Gazzettino scrive che oltre agli allagamenti, sono stati registrati anche black out elettrici e danni alle coperture dei tetti:

“Strade allagate, black out elettrici, danni alle coperture dei tetti, tanti alberi abbattuti, ramaglie sparse per le strade: il lavoro dei vigili del fuoco è andato avanti senza sosta e anche adesso le chiamate per interventi non si fermano. Soprattutto per quanto riguarda la Tangenziale Ovest di Padova, dove molti rami di alberi sono caduti ostruendo la carreggiata. Perfino un albero è caduto sulla tangenziale, in curva Boston. Il risultato è stata una lunga fila di auto, traffico paralizzato, proprio nell’orario di punta di ingresso degli uffici questa mattina”.

Per vedere il video del maltempo a Padova sul Gazzettino clicca qui.

(Video da YouTube)