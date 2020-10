Maltempo, in Piemonte 11 dispersi per frane e alluvioni. Cirio: “Chiederemo lo stato di emergenza” (Ansa)

Maltempo, in Piemonte undici persone risultano disperse. Il governatore della Regione, Alberto Cirio, pronto a chiedere lo stato di emergenza

Sono undici i dispersi a causa del maltempo che si è abbattuto sul Piemonte nelle scorse ore. Lo rende noto la Regione.

Dieci sono i dispersi nel Cuneese, su cui si stanno facendo verifiche tra il versante italiano e quello francese. Un altro disperso si registra nel Vercellese, caduto con la sua auto nel Sesia.

Cirio: “Danni peggiori del 1994”

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, si dice preoccupato per i dispersi causati dal maltempo e “per gli enormi danni al territorio, che i sindaci delle aree più colpite descrivono in alcuni casi peggiori del ’94”, quando l’alluvione causò 70 vittime e 2.226 sfollati.

Situazione “disastrosa” anche per l’assessore regionale alla Protezione civile, Marco Gabusi, che questa mattina si è recato in alcune zone del Tanaro.

In allerta le dighe Ceppi Morelli (Vco), Sessera (Bi) e Gurzia (To). In preallerta quelle di Piastra (Cn), San Nicolao (Bi), Rinasco (Vc) Melezet e Vistrorio (To).

Le forti piogge della notte hanno determinato la disalimentazione di 55mila utenze elettriche, di cui 11.599 nel Cuneese; 14.200 nel Novarese; 14.000 nel Vco, 6.700 nel Vercellese e 4.500 nel Biellese. Gli operatori sono al lavoro per il ripristino del servizio.

Al lavoro per fare fronte alla situazione 249 volontari, di cui 174 del Coordinamento regionale di Protezione civile, 72 del Corpo Antincendi Boschivi, tre dell’Ana. Tutta la Protezione civile è sul territorio.

Il presidente della Regione Piemonte ha annunciato di voler chiedere lo stato di emergenza insieme alla Regione Liguria, guidata da Giovanni Toti. (Fonte: Ansa)