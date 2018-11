ROMA – Pioggia e vento forte al Centro-Sud. Caduto un pezzo di un capitello della Reggia di Caserta. Trombe d’aria in Calabria e nel Salento. Allagamenti in Irpinia. Questo, fin qui, il bollettino di un’altra giornata segnata dal maltempo.

Il maltempo al Nord. La bora soffia forte a Trieste, a Venezia è tornata l’acqua alta, massima finora sotto il metro.

Le trombe d’aria in Calabria e nel Salento. Alcuni feriti lievi in Calabria, dove una tromba d’aria ha investito un treno e ha scoperchiato tetti delle case, mentre nel Salento un altro convoglio è deragliato dopo essere stato colpito da un albero: macchinista e capotreno sono rimasti illesi.

Nubifragio su Caserta. Il forte nubifragio abbattutosi ieri sulla città di Caserta ha causato il distacco di una porzione di capitello dalla facciata sud della Reggia borbonica, il cui restauro è stato ultimato a inizio 2016. La pioggia intensa, unita a grandine e fulmini, ha provocato in particolare il distacco di una porzione di foglia di acanto del capitello di una delle lesene angolari dell’avancorpo sudoccidentale della facciata, che affaccia su Piazza Carlo III.

Un violento nubifragio si è abbattuto anche su Avellino e sull’Irpinia tra ieri sera e la notte scorsa, provocando allagamenti ovunque, soprattutto nel capoluogo. La pioggia, che in meno di tre ore ha raggiunto i 100 millimetri ha fatto straripare il torrente Fenestrelle che ha invaso una via alla periferia di Avellino. Un’auto è stata travolta dal fango e dai detriti e l’uomo che era a bordo è stato messo in salvo da una squadra di vigili del fuoco.

Tre persone sono salvate dai vigili del fuoco a Cassino: si trovavano sul tetto della loro auto. La loro macchina era in balìa delle acque del fiume Garigliano.