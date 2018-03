SENIGALLIA (ANCONA) – Dopo la neve e il freddo siberiano, è la pioggia a fare paura. Le precipitazioni che si stanno abbattendo sul Centro Italia hanno portato il fiume Misa, nelle Marche, a rischio esondazione.

A tremare, come spiega il Resto del Carlino, sono gli abitanti di Borgo Bicchia e Vallone, vicini ai due punti critici dell’argine destro del fiume, i cui livelli sono saliti pericolosamente con le piogge continue di lunedì 5 marzo. Allo stesso tempo, aumenta il rischio di frane, e la Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta arancione per rischio idrogeologico.

Scrive Giulia Mancinelli sul quotidiano emiliano:

Quella che fa più paura perché riguarda il rischio esondazione. Subito è scattata la procedura di messa in sicurezza della popolazione con la disposizione della chiusura delle scuole per la giornata di ieri.

A Borgo Bicchia e Vallone i residenti sono stati allertati a tenersi pronti in caso si renda necessaria una evacuazione e sono stati invitati a mettere in sicurezza le auto.

Per tutta la giornata di lunedì i vigili del fuoco, i tecnici della Regione e della protezione civile sono stati al lavoro per tamponare l’erosione dell’argine. I controlli dei livelli del Misa sono proseguiti per tutta la notte e andranno avanti fino a che non cesserà l’allarme legato alle piogge.

Intanto l’impresa incaricata dalla Regione Marche sta proseguendo gli interventi urgenti nella zona di Molino Marazzana. Per quanto riguarda le scuole, l’ultimo bollettino di lunedì sera annunciava la ripresa delle lezioni (dopo oltre 10 giorni di stop) in tutto il territorio comunale, eccezione fatta per le scuole che ospitano i seggi elettorali che riapriranno domani.