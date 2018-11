GENOVA – Nel cuore del borgo di Portofino la piazzetta ha ceduto per le forti piogge cadute tra l’8 e il 9 novembre. Il borgo in provincia di Genova era già isolato dallo scorso 29 ottobre, quando la mareggiata ha distrutto in più punti la strada che lo collega a Santa Margherita Ligure.

Nella regione Liguria anche per il weekend dal 9 all’11 novembre l’allerta meteo è gialla e l’ultimo danno per il borgo dei vip si deve alla pioggia. Le precipitazioni abbondanti hanno fatto gonfiare il rio Fondaco che per raggiungere il mare scorre proprio sotto il selciato a ciottoli della piazza, provocando danni. L’aera è stata interdetta ai passanti per questioni di sicurezza e intanto il paese è diventato un’isola, raggiungibile ormai solo via mare.