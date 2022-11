Maltempo, rischio nubifragi al Sud e sull’isole. Neve sotto i mille metri sugli Appenini

Dureranno fino a domani, mercoledì 30 novembre, gli effetti del ciclone, il terzo negli ultimi 7 giorni, in azione nelle regioni dell’estremo Sud e in Sicilia. Ed “è alto il rischio idraulico e idrogeologico”, osserva Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, precisando che la nuova perturbazione arriva dopo le mareggiate record dello scorso 22 novembre sulle coste del’Alto Adriatico e del Lazio e della colata di fango ad Ischia con un bilancio drammatico.

Rischio nubifragi al Sud e sull’Isole

A meno di un mese da Natale, il mare, aggiunge l’esperto, “risente ancora dell’Estate 2022 caldissima: come avevamo previsto, queste acque calde estive, causate dai cambiamenti climatici, fanno pagare il conto durante l’autunno a suon di nubifragi costieri e non solo. Al momento, infatti, i bacini italiani presentano ancora un’anomalia termica, sono cioè più caldi della media”. Nelle prossime ore, prosegue il meteorologo, sono attesi ancora forti acquazzoni e temporali, soprattutto su Sardegna e Sicilia, poi nel corso della giornata anche verso la Calabria; attenzione poi, nella giornata di domani, a tutta la zona metapontina, e in generale alle aree comprese tra la Calabria e tutta la Puglia”. Il maltempo riguarderà, secondo Meteo Expert, anche gli Appennini, con neve fino sotto i 1000 metri.

Le previsioni meteo

Martedì 29 novembre. Al nord: pioggia debole in pianura, nevicate in montagna. Al centro: maltempo in Sardegna, piogge in arrivo anche sulle adriatiche. Al sud: diffuso maltempo dalla Sicilia verso la Calabria.

Mercoledì 30 novembre. Al nord: nubi irregolari. Al centro: piogge sulle adriatiche. Al sud: piogge diffuse con locali temporali e anche nubifragi.

Giovedì 1 dicembre. Al nord: cielo in gran parte coperto. Al centro: cielo molto nuvoloso o coperto. Al sud: residui temporali, specie sulla fascia adriatica.

Tendenza: da venerdì primi segnali dell’arrivo di una perturbazione che interesserà tutta l’Italia nel weekend.

