ROMA – Ancora una vittima del maltempo sulle strade italiane. Accade oggi, giovedì 1 novembre, a Roma dove un giovane di soli 22 anni è deceduto a seguito di un incidente mortale in via Egidio Galbani in zona Tor Cervara.

Il ragazzo si trovava alla guida della sua auto quando ha improvvisamente perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un traliccio: è morto sul colpo.

Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi. Tra le tante ipotesi la più accreditata è quella che il ragazzo possa aver sbandato a causa della velocità e dell’asfalto bagnato per la pioggia.