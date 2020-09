Maltempo Roma, soccorsa donna bloccata in auto in via Tiburtina (foto Ansa)

Maltempo Roma, le ultime notizie. Soccorsa dalla polizia locale una donna intrappolata all’interno della propria auto su via Tiburtina a Roma a causa dell’acqua per le forti piogge.

Dalle prime ore del pomeriggio le pattuglie della polizia locale sono state impegnate in vari interventi per agevolare la viabilità e per la messa in sicurezza delle zone colpite dalle forti piogge, che hanno interessato il quadrante est della Capitale ed in particolare via Tiburtina e via Nomentana.

Alle ore 15,00 circa una pattuglia della polizia locale del IV Gruppo Tiburtino è intervenuta in via Tiburtina altezza via San Getullo, per fornire ausilio agli automobilisti rimasti bloccati, a causa allagamento, nel sottopasso che si trova poco prima di viale del Tecnopolo direzione Tivoli.

Tra loro una donna rimasta intrappolata nella propria auto, per la presenza di acqua che aveva superato il metro di altezza.

La pattuglia ha inoltre provveduto a mettere in sicurezza l’area, con chiusura del sottopasso allagato, procedendo a deviare il traffico su viale del Tecnopolo.

Straripa canale nel comune di Palestrina

Un canale è straripato a causa del maltempo nel comune di Palestrina, vicino Roma, allagando il piano terra di una villetta vicina.

Lo riferiscono i vigili del fuoco. Secondo quanto si è appreso dai pompieri, due persone che vivono nell’abitazione sono state allontanare in via precauzionale. (Fonte: Ansa).