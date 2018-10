CAGLIARI – Una donna di 45 anni è dispersa dalle 3 del mattino nelle campagne di Assemini, a circa 10 chilometri da Cagliari. Campagne devastate dal maltempo.

La donna era a bordo di un’auto, assieme al marito e tre figlie, in località Sa Traia.

Il marito sarebbe sceso dalla vettura per controllare come andare avanti e l’auto è stata travolta dall’acqua e trascinata via.

La famiglia è stata soccorsa dai Carabinieri e sono stati tutti portati in ospedale. Ma della madre si sono perse le tracce.

La situazione in Sardegna.

A rischio la diga del Cixerri, nella Sardegna Meridionale, dove è stato raggiunto lo stato di preallerta.

Piogge intense anche nelle zone del Sulcis e nei territori dei comuni di Uta, Santadi e San Sperate.

Sono chiuse al traffico almeno cinque strade principali: la strada provinciale 4 Sestu-San Sperate e la Sestu-Assemini; nel Comune di Uta la strada provinciale n.1.

La strada statale 195 dal Km 9,0 al Km 11,0 /dove si è verificato il crollo di una parte della carreggiata).

Nel Comune di Capoterra la strada comunale dalla rotatoria sulla statale 195 al centro abitato.

Nel Comune di Castiadas la strada provinciale n.20. La nuova statale 125 è interessata da allagamenti e smottamenti all’altezza di Costa Rei, nella Sardegna Sud orientale.