CAGLIARI – Allerta maltempo in Sardegna, dove continua ad imperversare la pioggia che non ha dato tregua durante tutta la notte, soprattutto nella parte del centro sud dell’isola. La Protezione civile regionale ha prorogato l’allerta per rischio idrogeologico e idraulico per la giornata di oggi, mercoledì 2 maggio, ma acquazzoni e temporali sono attesi anche domani e per tutta la settimana, con temperature che sono calate vertiginosamente di qualche 4-5 gradi. Il maltempo ha colpito anche la Sicilia, dove mercoledì mattina il vento forte ha rotto rami e divelto alberi, bloccando la linea ferroviaria Catania- Palermo dalle 6:30 alle 8:30.

A Terralba (Oristano) il sindaco Sandro Pili, ha emanato un’ordinanza di chiusura precauzionale delle scuole cittadine, mentre a Cagliari il sindaco Massimo Zedda ha chiuso, sempre per precauzione, i parchi cittadini, la Galleria comunale, il castello di San Michele e il cimitero monumentale di Bonaria. Già da ieri sera, gli invasi di Santa Vittoria nell’Oristanese, di Maccheronis, nel Nuorese, e di Santa Lucia in Ogliastra stanno effettuando il rilascio di acqua verso il mare. La situazione in prossimità delle dighe è continuamente presidiata.

Gravi disagi anche in provincia di Nuoro e nella bassa Gallura. Le zone più colpite sono state la Baronia e Budoni, sulla costa nord orientale della Sardegna. Problemi anche nei territori montani della parte occidentale dell’isola: alcuni pastori sono rimasti bloccati nel territorio di Noragugume, nel Marghine, per l’esondazione di un fiume. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Macomer che con mezzi pesanti sono andati a soccorrerli nella prima mattinata e a riportarli a casa.

Le squadre dei vigili del fuoco di Siniscola sono intervenute a Budoni anche per la verifica sulla stabilità di alcune abitazioni, mentre uno smottamento ha interessato la strada provinciale 61 Atzara-Belvì, nel Mandrolisai. Chiusa la strada precauzionalmente per evitare nuovi incidenti.

