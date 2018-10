CAGLIARI – E’ stata ritrovata morta la donna di 45 anni dispersa dalle 3 del mattino nelle campagne di Assemini, a circa 10 chilometri da Cagliari. Campagne devastate dal maltempo.

La donna, Tamara Maccario, era a bordo di un’auto, assieme al marito e tre figlie, in località Sa Traia.

La strada era completamente allagata. Il marito sarebbe sceso dalla vettura per controllare come andare avanti e l’auto è stata travolta e trascinata via da un muro d’acqua.

La figlia maggiore, come racconta la Nuova Sardegna, è stata trovata aggrappata a un albero. Le altre si erano rifugiate in un casolare. Alcune ore dopo, il marito è stato ritrovato in una casupola. Ma della madre si erano perse le tracce.

La famiglia è stata soccorsa dai carabinieri e sono stati tutti portati in ospedale.

Il corpo della donna è stato ritrovato questa mattina, a 500 metri da dove era l’auto.