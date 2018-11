ROMA – Allerta maltempo al centro-sud: scuole chiuse in Sardegna e in Campania martedì 20 novembre. I Comuni interessati dalla chiusura per decisione dei rispettivi sindaci sono Angri, Siano, Torre del Greco e Sarno in Campania e Sassari, Alghero, Codrongianos e Sorso in Sardegna. A Cagliari sono off limits anche i parchi dopo l’allerta meteo arancione diramata dalla protezione civile.

Ma l’allerta meteo riguarda anche il Lazio: qui l’Agenzia regionale di Protezione civile ha emesso un bollettino di criticità idrogeologica per temporali che prevede, a partire dal pomeriggio di lunedì 19 novembre e per le prossime 24-36 ore, codice arancione per rischio idrogeologico per temporali su tutte le zone di allerta della regione.

Una nuova ondata di maltempo si sta infatti per abbattere sul centro-sud, mentre al nord è arrivata la prima neve. Il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara spiega che saranno “colpite in particolare le regioni tirreniche tra cui Lazio, Campania, Calabria e Sicilia, dove non si escludono nubifragi, mentre sull’Appennino cadrà la neve, inizialmente a 800-1200 metri su quello centrale ma con quota in rialzo”.

TORNA IL MALTEMPO – Peggiora anche al Nord con primi deboli fenomeni su Alpi, Prealpi, Piemonte, lunedì sera-notte in risalita sul resto del Settentrione. Martedì precipitazioni sul Nordest, mentre migliorerà gradualmente al Nordovest, dove il clima sarà decisamente invernale, tanto che la neve cadrà a quote basse e in genere oltre 400-700 metri, ma anche fin verso i 200-400 metri in Piemonte e a tratti in pianura sull’Emilia, mista a pioggia. I fiocchi misti a pioggia saranno possibili su città come Bologna, Reggio Emilia e Modena. Neve debole a Cuneo, a tratti in pianura sul torinese occidentale.