Scuole chiuse per maltempo venerdì 25 settembre in alcuni comuni della Toscana e della Campania, tra cui Napoli

Scuole chiuse venerdì 25 settembre in alcuni comuni della Toscana per l’allerta maltempo arancione che investirà sette regioni. A Livorno resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado, i parchi pubblici e i cimiteri. Una decisione presa sempre per l’allerta arancio emessa dalla Protezione civile regionale per mareggiate, vento e temporali, con rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore.

Lo ha stabilito il Comune col sindaco Luca Salvetti dopo aver preso atto dell’allerta diramata dalla protezione civile regionale con codice arancione.

Scuole chiuse anche a Orbetello (Grosseto) dopo che è stata diramata un’allerta meteo di color arancione per temporali anche di forte intensità.

Il sindaco, Andrea Casamenti, ha appena firmato l’ordinanza di chiusura di ogni scuola di ordine e grado all’interno del territorio comunale.

Oggi riaperte, ma domani subito richiuse le scuole a Napoli

Scuole, parchi, impianti sportivi all’aperto e cimiteri chiusi venerdì 25 settembre anche a Napoli: lo ha deciso il comune sulla base dell’allerta meteo arancione diffusa per domani dalla protezione civile regionale.

Le scuole napoletane avevano riaperto solo oggi (tranne quelle che hanno ospitato seggi elettorali, che apriranno i battenti lunedì prossimo causa operazioni di sanificazione) e dunque si fermeranno già domani. Il sindaco Luigi de Magistris ha firmato poco fa la relativa ordinanza. (Fonte: Ansa)