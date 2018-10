ROMA – Anche per il 31 ottobre alcune scuole restano chiuse per via dei danni provocati dall’ondata di maltempo che il 29 ottobre ha investito l’Italia. Il bilancio delle forti raffiche di vento, le trombe d’aria, piogge torrenziali e mareggiate che hanno investito tutto il Paese di 11 morti e ora si contano i danni. Nelle zone più colpite, le criticità sono tali che i sindaci hanno disposto un altro giorno di chiusura delle scuole.

Trento, chiuse tutte le scuole della provincia.

La decisione questa mattina nel corso della riunione della sala operativa della Protezione civile a Trento. Sempre il 31 ottobre i servizi extraurbani di trasporto pubblico adotteranno l’orario normalmente previsto nei giorni invernali non scolastici, sostanzialmente dimezzato rispetto ai giorni di scuola.

Venezia, scuole chiuse lungo il Piave.

Scuole chiuse per il terzo giorno nei Comuni del Veneziano che si trovano lungo l’asta del fiume Piave. Lo ha disposto il Prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, a causa del persistere della criticità idraulica nella zona. I Comuni interessati dalla chiusura sono Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave e San Donà di Piave.

Belluno, chiuse tutte le scuole e gli impianti sportivi.

causa del maltempo in Veneto domani nel bellunese restano chiusi i plessi scolastici di ogni ordine e grado e gli impianti sportivi. Lo ha reso noto il Governatore del Veneto Luca Zaia. A Belluno il sindaco Jacopo Massaro ricorda che per tutta la giornata sono state impiegate dalla società Bellunum quattro spazzatrici e 14 uomini per la pulizia di tombini e caditoie per agevolare il deflusso dell’acqua stagnante lungo le strade.

Dovrebbero essere terminati i rilasci d’acqua dalle dighe del Cadore. Dopo l’evacuazione nella notte, la quindicina di residenti nell’area golenale del Piave che hanno passato la notte alle scuole Ricci sono state riaccompagnate nelle loro abitazioni. Restano gravi i problemi legati al servizio telefonico e alla fornitura di energia elettrica, ai quali si sono aggiunti in mattinata anche quelli del servizio idrico.