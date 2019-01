ROMA – Domani, venerdì 1 febbraio, a causa della neve e del maltempo molte scuole resteranno chiuse nel Nord Italia.

Le scuole resteranno chiuse a Cuneo, Asti e Alessandria. Lo hanno deciso, a scopo precauzionale, le rispettive amministrazioni comunali in seguito allerta arancione diramata dalla Protezione Civile per le precipitazioni previste nelle prossime ore. Sono diversi i comuni che hanno scelto di lasciare a casa gli studenti: Mondovì e Alba in provincia di Cuneo; Novi Ligure, Tortona, Ovada, Serravalle Scrivia, Arquata Scrivia e Gavi nell’Alessandrino. L’elenco potrebbe allungarsi nelle prossime ore.

Le scuole resteranno chiuse anche a Como. Il sindaco Mario Landriscina lo ha deciso dopo una riunione oggi in prefettura per le forti nevicate previste nelle prossime ore. A sua volta la Provincia ha deciso la chiusura degli istituti superiori.

Scuole chiuse anche a Vilminore, in provincia di Bergamo. Il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole per domani “a fronte della copiosa nevicata che andrà a colpire la Val di Scalve tra la serata odierna e domani”.

Le previsioni meteo per le prossime ore.

Una perturbazione nord atlantica raggiungerà nelle prossime ore l’Italia portando una nuova ondata di maltempo con nevicate soprattutto al nord, piogge e venti forti al centronord. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo che prevede dalla tarda serata di oggi nevicate fino a quote di pianura su Valle d’Aosta, Piemonte, entroterra della Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto. Previste inoltre piogge, localmente anche molto intense e accompagnate da grandinate e forti raffiche di vento, prima su Liguria centro-orientale, Toscana e Lazio, e successivamente su Veneto centro-meridionale, Friuli Venezia Giulia e alla Campania. Dalla mattinata di domani, infine, sono attesi venti forti e di burrasca su Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Visti i fenomeni previsti, il Dipartimento ha valutato per domani una allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico sul settore occidentale dell’Emilia Romagna e sulla Toscana settentrionale.