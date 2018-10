PESCARA – Scuole chiuse anche martedì 23 ottobre a Pescara, per il perdurare delle piogge che cadono incessanti da domenica notte. A comunicarlo è il sindaco Marco Alessandrini dopo che già oggi era finito nella bufera per averlo comunicato con ritardo: lo ha scritto solo pochi minuti prima delle 8 e sulla pagina Facebook del Comune. Nel frattempo molti alunni avevano già raggiunto gli istituti trovando nella maggior parte i cancelli chiusi.

“Siamo consapevoli dei disagi che questa scelta comporterà – annuncia nuovamente il primo cittadino – ci preme però, come accaduto stamane, dare priorità alla sicurezza e dunque abbiamo deciso di prorogare a domani la chiusura, per il perdurare dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile Regionale e per permettere il controllo delle strutture scolastiche da parte dei nostri tecnici e di quelli della Provincia sulle scuole superiori, dopo la perdurante pioggia che va avanti da ieri sera e considerato che alcune strade sono ad ora impraticabili. Saranno chiusi anche i parchi e giardini comunali”.

Scuole chiuse anche in Calabria

Il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, martedì 23 ottobre. Dopo di lui, sono numerosi i comuni della Calabria nei quali domani, a causa dell’allerta meteo, le scuole resteranno chiuse. I centri interessati dai provvedimenti di chiusura sono Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, e Corigliano-Rossano, Cassano allo Jonio, Cariati, Crosia, Civita e Frascineto, in provincia di Cosenza.

Per domani sono previsti ancora forti temporali al Sud ed è allerta rossa per rischio idrogeologico sulla Calabria ionica.