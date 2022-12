Forti piogge si abbattono dalla notte scorsa su Roma. Piogge che potranno arrivare anche a 70 mm entro stasera. Diversi gli allagamenti, con la stazione della metro Lepanto che è stata chiusa. Si tratta di piogge torrenziali che hanno lasciato il segno sulla Capitale e sulle sue strade. Il traffico è infatti apparso congestionato in varie zone fin dalla mattinata a causa di allagamenti e per questa ragione sono state chiuse. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno effettuato 250 interventi a partire dalla scorsa notte in supporto ai Vigili del Fuoco e alla protezione civile. Diversi sottopassi si sono riempiti di acqua ed il traffico è stato chiuso e deviato. E’ il caso di quello su via Appia Nuova al chilometro 16, chiuso in entrambe le direzioni. Allagate anche via Prenestina, in prossimità di via Togliatti. Allagato anche piazzale delle Crociate, via Polense, via Collatina, via Boccea e il sottopasso Tre Fontane. Disagi e allagamenti anche in altre zone dell’Eur. traffico in tilt anche per un incidente avvenuto nella galleria Giovanni XXIII. Nuove esondazioni del Tevere all’Idroscalo tra Ostia e Fiumicino. Per allagamenti è stata chiusa la stazione della metro A Lepanto.

Maltempo Lazio, allerta Protezione Civile: “fino a 70 mm di pioggia”

Il maltempo sta colpendo anche in Campania dove si teme di nuovo per Casamicciola ad Ischia. Sul Lazio potranno scendere fino a 70 mm di pioggia (ossia 70 litri di pioggia per metro quadrato ndr) entro la mezzanotte di sabato, spiega la Protezione Civile. Gli accumuli parziali di pioggia tra l’Agro Pontino e l’Agro Romano risultano sui 40-50 mm con picchi prossimi ai 60 mm in corrispondenza dei Castelli Romani. Dal tardo pomeriggio di oggi ci si metterà anche il vento che sposterà verso sud-est la perturbazione.

Maltempo nel fine settimana

I meteorologi avevano avvertito che “sarà un fine settimana definito molto instabile caratterizzato non solo da tanta pioggia, ma pure da neve e vento forte. E non saranno poche le regioni coinvolte”. Un impulso di aria fredda polare “riuscirà ad affondare sul Mediterraneo, dando vita a un ciclone”.

Sul Lazio è previsto cielo coperto con rovesci e venti moderati e temperature comprese tra otto e quattordici gradi. La Protezione Civile del Lazio ha diramato un’allerta meteo gialla valida per tutta la giornata di sabato 3 dicembre. Si prevedono in particolare “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie a ridosso delle aree costiere. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

