NAPOLI – Allerta meteo gialla in Campania dalle 8 del mattino del 23 luglio. L'avviso è stato diramato dalla Protezione civile dopo che le previsioni meteo hanno visto la violenta perturbazione che ha colpito il nord Italia spostarsi verso il sud. In particolare, si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale con possibili raffiche di vento nei temporali.

L’allerta durerà fino alle 20 di lunedì su tutta la Campania per “fenomeni temporaleschi caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento e fulminazioni”. La criticità riguarda il rischio idrogeologico da temporali. La Protezione civile raccomanda “alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti”.

Francesco Nucera, meteorologo di 3bmeteo.com, spiega che i venti freschi da lunedì raggiungeranno anche le regioni del sud Italia, ponendo fine al caldo intenso. Dalla mattina sono previsti fenomeni temporaleschi sulle regioni centrali di Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e poi verso il sud tra Molise, Puglia, Calabria e Campania, dove è stata già diramata l’allerta. Le temperature saranno decisamente al ribasso, ma da martedì la perturbazione inizierà già a passare e tornerà il sole.