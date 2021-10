Maltempo, temporali forti in Toscana: fiumi in piena in Piemonte, a Venezia non serve alzare il Mose (foto Ansa di repertorio)

Sull’Italia è arrivato il maltempo. Nubifragio con tempesta di fulmini, nella notte su Roma. Le regioni più interessate sono il Piemonte e le regioni tirreniche. Maltempo in Piemonte. Sulla regione permane l’allerta rossa per rischio idrogeologico. La zona più colpita è la parte centro-orientale della regione con i rovesci più significativi nelle province di Torino e Biella.

Maltempo Toscana, criticità “arancione” per temporali forti

In Toscana è scattata la criticità “arancione” per temporali che hanno colpito le zone a nord ovest della Toscana e lungo tutta la costa compreso l’Arcipelago. Particolarmente intensa è stta la pioggia prevista in provincia di Massa Carrara. L’allerta proseguirà tutto oggi, martedì 5 ottobre, nelle zone a nord ovest della Toscana e lungo tutta la costa comprese le isole.

Maltempo Piemonte, Bormida in piena all’idrometro di Alessandria

Per quanto riguarda i fiumi il Bormida ed all’idrometro di Alessandria ha raggiunto il colmo alle 2. Il livello è in diminuzione e attualmente al di sotto della soglia di pericolo. Anche il Tanaro a Montecastello è in calo dopo aver raggiunto.

Il Po a Isola Sant’Antonio è in lieve crescita ma con valori al di sotto del livello di guardia. Nel Piemonte settentrionale, il torrente Anza mantiene stazionario al di sotto del livello di guardia. Il Cervo risulta invece in aumento nelle sezioni di Passobreve e Vigliano anche se resta sotto al livello di guardia.

L’Orco a Spineto ha registrato un incremento significativo superando alle 4:30 il livello di guardia. Nelle prossime ore pioverà ancora sulla provincia di Alessandria anche se meno rispetto alla giornata di lunedì.

Toscana,

Meteo migliora, non si alzano le paratoie del Mose a Venezia

Tutto era pronto a Venezia, in base alle previsioni meteorologiche, per assistere alla prima alzata di questo inizio d’autunno delle paratoie del Mose a Venezia. Nella notte però, il meteo è cambiato e non è stato necessario alzare le paratoie. Le previsioni di marea sono infatti improvvisamente migliorate.

Una marea di 105 centimetri, comunque, comporterà l‘allagamento parziale per un paio di ore di Piazza San Marco, dove peraltro sono in corso proprio i lavori di sistemazione delle barriere che in futuro dovranno proteggere dalla corrosione dell’acqua salata la Basilica e i suoi preziosi mosaici bizantini.

Liguria, resta sospeso traffico treni Genova-Ovada

Resta sospesa la circolazione dei treni sulla linea Genova-Ovada-Acqui Terme interrotta ieri a causa dell’innalzamento del livello del fiume Stura che aveva raggiunto i livelli di guardia. Resta anche chiusa al traffico ferroviario la tratta Savona-San Giuseppe sulle linee Savona-Torino e Alessandria-Savona.

I treni Torino-Savona e Fossano-San Giuseppe fanno dunque ancora capolinea a Ceva mentre i collegamenti Alessandria-Savona si fermano a San Giuseppe. Resta il servizio bus tra Ceva-San Giuseppe e Savona.

Trenitalia ha organizzato un bus da Acqui per Ovada e da Genova per Ovada ma la situazione delle strade nella zona tra Liguria e Piemonte è ancora critica.