LATINA – Un albero è caduto su un’auto in transito a Terracina, sul litorale laziale, uccidendo un uomo e ferendone un altro in modo grave. Ancora una vittima della forte ondata di maltempo che il 29 ottobre si sta abbattendo su tutta l’Italia.

E’ accaduto a viale della Vittoria, nel centro della cittadina, investita oggi da una tromba d’aria che ha provocato seri danni, con molti alberi caduti. All’arrivo dei soccorritori per un uomo non c’era più nulla da fare; l’altro è stato trasportato dal 118 in ospedale in codice rosso.

Le forti raffiche di vento stanno provocando diverse vittime in Italia. Due persone sono morte a Castrocielo, in provincia di Frosinone, per via di un albero di pino che ha schiacciato la vettura su cui viaggiavano. A Napoli un ragazzo di 21 anni è stato travolto e ucciso da un albero caduto per il vento. Sale così a 4 il bilancio delle vittime del maltempo.