TORINO – L’allerta meteo per la perturbazione atlantica che ha portato pioggia e trombe d’aria sul nord Italia resta alta in Piemonte. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Nel tardo pomeriggio del 16 luglio un violento temporale si è abbattuto su Torino, provocando allagamenti e disagi. Una tromba d’aria, con pioggia mista a grandine e vento fino a 87 chilometri orari, si è abbattuta invece sulla provincia di Alessandria, provocando danni e allagamenti.

Dopo aver flagellato la zona al confine tra la provincia di Mantova e quella di Verona, con una violenta tromba d’aria che ha provocato danni, allagamenti e blackout, il maltempo si è sposato sul Piemonte. Decine le chiamate ai vigili del fuoco per cantine e garage allagati a Torino, dove il violento temporale ha causato disagi anche al traffico, soprattutto in corso Trapani e in strada Altessano, all’altezza di corso Lombardia, dove le strade si sono allagate.

Numerosi gli allagamenti e gli alberi abbattuti, con disagi lungo le strade, soprattutto lungo la PS10 da Alessandria e Spinetta. Allagamenti anche a Valenza, nell’Acquese e nell’Ovadese. Due auto sono rimaste bloccate in un sottopasso di Alessandria; gli automobilisti sono riusciti a mettersi in salvo. Una tromba d’aria ha scoperchiato il tetto di un palazzo a Spinetta Marengo. Allagamenti hanno riguardato anche gli ospedali civile e infantile di Alessandria.

Non sembra destinata a finire l’allerta meteo lanciata dalla sera di domenica. La perturbazione infatti porterà nelle prossime ore il maltempo anche al centro Italia e nelle regioni meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo che prevede a partire dalle prime ore del 17 luglio precipitazioni diffuse, che localmente potrebbero essere anche molto intense e accompagnate da fulmini, grandinate e forti raffiche di vento, sulla Campania. Attesi anche venti forti e di burrasca su Calabria e Sicilia. Il Dipartimento ha anche valutato per la giornata di oggi una allerta arancione per rischio idrogeologico sulla Toscana centro-meridionale.