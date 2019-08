Maltempo Toscana, codice giallo per pogge e temporali

ROMA – La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso per oggi, mercoledì 7 agosto, un codice giallo per piogge e temporali, anche di forte intensità, che dal tardo pomeriggio di oggi interesseranno la Toscana di nord ovest, in particolare la Lunigiana.

Il codice giallo avrà validità dalla mezzanotte di oggi 7 agosto fino alle 13 di domani, giovedì 8. Durante la notte e nelle prime ore del mattino di domani locali temporali potranno interessare anche le zone costiere centro-settentrionali e le aree limitrofe. Nel pomeriggio miglioramento sulla costa, fenomeni sparsi sulle zone interne, in particolare sull’Appennino e sull’Amiata.

Ottanta persone evacuate a Lecco.

Sono salite a 80 le persone evacuate a Casargo, il centro montano della provincia di Lecco che ieri sera è stato colpito da un’esondazione provocata dal maltempo.

Il bilancio è dell’Areu, che ha dichiarato chiuso alle 23.35 lo stato di maxi emergenza.

Il Soccorso alpino, stazione di Valsassina e Valvarrone, è impegnato da ieri sera nelle operazioni di protezione civile, in seguito alla caduta di una frana che ha travolto un parcheggio.

Le verifiche hanno permesso di escludere la presenza di persone sotto la massa di pietre e fango. Trenta i tecnici operativi per tutta la notte, insieme con Vigili del fuoco e autorità. Le squadre sono ancora sul posto a presidio di persone, case e strade, nell’attesa che la situazione torni alla normalità.

Fonte: Ansa.