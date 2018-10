FIRENZE – Codice rosso per vento e mareggiate, e allerta arancione per temporali, domani, lunedì 29 ottobre, in Toscana. Li ha emessi la sala operativa della Protezione civile regionale Per oggi, spiega una nota, sono previste piogge diffuse sul nord-ovest, anche a carattere di temporale, in maniera più insistente su nord-ovest, Appennino e zone meridionali, sparse altrove.

I cumulati maggiori, anche elevati, sono previsti sui rilievi di nord-ovest, localmente elevati sul resto delle zone settentrionali e sulle zone meridionali. Domani è atteso un ulteriore peggioramento con piogge diffuse su tutta la regione a prevalente carattere di temporale nella seconda parte della giornata. Possibili cumulati molto elevati sui rilievi settentrionali, sull’Amiata e i rilievi meridionali. Per il vento, domani è atteso un nuovo incremento con violente raffiche da sud su tutta la regione in particolare sui rilievi, Arcipelago e costa. Rotazione a Libeccio in serata.

Domani scuole chiuse in sei comuni del Grossetano a causa del maltempo. Nella provincia di Grosseto è infatti stata diramata per domani un’allerta arancione per forti temporali, vento e rischio idrogeologico e idraulico. I sindaci hanno pertanto deciso la chiusura delle scuole nei comuni di Manciano, Sorano, Pitigliano, Magliano in Toscana, e Orbetello.