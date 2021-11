Pioggia, vento e mareggiate: allerta gialla in Toscana. La Sala operativa della Protezione Civile regionale he emesso un codice giallo valido a partire dal pomeriggio di oggi, sabato 27 e per la giornata di domani, domenica 28.

L’allerta della Protezione Civile

In particolare il codice giallo per piogge e temporali sarà valido fino alle 12 e quello per vento e mareggiate fino alla mezzanotte del 28. Previste piogge sparse anche a carattere di rovescio e locali temporali, in particolare su nord ovest, aree costiere e zone interne ad esse limitrofe che, dalla costa, si estenderanno al resto della regione nel corso della serata e nella notte. Il vento forte di libeccio, fanno sapere ancora dalla Sala operativa, continuerà a soffiare fino al pomeriggio di domenica, su costa aree interne limitrofe e in aree sotto vento appenniniche. Il mare resterà agitato sulla costa centro settentrionale e in Arcipelago, molto mosso altrove.

Viareggio, il mare raggiunge le cabine

Il vento che ha soffiato tutta la notte e nella mattinata in Versilia ha spinto il mare in diversi stabilimenti balneari della Passeggiata di Viareggio (Lucca) fino alla cabine. La sabbia è volata in parte di piazza Mazzini. Nessun problema in porto per gli ormeggi delle barche che erano stati rinforzati su invito della capitaneria di porto viareggina. Ci sono stati alcuni interventi dei vigili del fuoco per la rimozione di qualche ramo e albero caduti. Chiusi gli accessi alle pinete e al il viale dei Tigli che collega Viareggio con Torre del Lago.