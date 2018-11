ROMA – Breve, anzi brevissima tregua dal maltempo nella giornata di oggi, giovedì 22 novembre. Ma aspettate a riporre gli ombrelli: una nuova intensa perturbazione, di origine atlantica, è in arrivo sull’Italia a partire già da venerdì. Sono attesi diffusi nubifragi e anche neve a cominciare dal Nord, per poi estendersi, nel corso del fine settimana, anche al resto della Penisola. L’inverso avverrà per le temperature che torneranno, nelle prossime ore, sopra i livelli della media stagionale,

Previsioni Giovedì 22

Gli esperti di 3bmeteo.com prevedono sole sulle Alpi e nubi irregolari su Valpadana e Liguria, più compatte al mattino sul settore veneto ma senza fenomeni. Temperature stabili, massime tra 8 e 13. Al Centro qualche pioggia sulla Sardegna occidentale, poco o parzialmente nuvoloso sulle altre zone salvo addensamenti sull’alta Toscana. Temperature stabili, massime tra 12 e 16. Al Sud qualche piovasco su regioni tirreniche e Messinese, poco o parzialmente nuvoloso sulle restanti zone. Temperature stazionarie, massime tra 15 e 19

Previsioni Venerdì 23

Peggiorano le condizioni meteo per il Nordovest con piogge in intensificazione e in estensione entro sera su Triveneto ed Emilia Romagna. Neve dai 1200 meetri. Temperature in lieve calo, massime tra 7 e 12. Al Centro nubi e piogge in Toscana, localmente su alto Lazio, Umbria e Marche interne. Parzialmente nuvoloso altrove per nubi alte e stratificate. Temperature in rialzo, massime tra 15 e 18. Al Sud parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte e stratificate, più frequenti sulle aree tirreniche. Temperature in rialzo, massime tra 17 e 20 gradi.