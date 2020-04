Maltempo, tromba d’aria a Parma: alberi e rami caduti in strada

Parma, tromba d’aria in città: alberi e rami caduti in strada (foto da archivio ANSA)

PARMA – Una tromba d’aria si è abbattuta a Parma e dintorni intorno alle 17:30 di oggi, 14 aprile, provocando anche la caduta di alcuni alberi.

Molte le telefonate al centralino dei vigili del fuoco, costretti per fortuna a intervenire solo per rimuovere piante e rami caduti in strada. Per fortuna non si sono registrati per adesso interventi su persone.

Come riporta la Gazzetta di Parma, in via Palestro è stato necessario l’intervento dei pompieri per rimuovere una grossa pianta caduta sulla strada che ha ostruito il traffico. Si registrano inoltre interventi in via Abbeveratoia.

Raffiche di vento nel Bolognese

Alberi caduti, parti di tetti di edifici divelti, comignoli, finestre e rami pericolanti per le raffiche di vento, anche accompagnate da piogge, che hanno interessato, nel pomeriggio, Bologna e provincia. Decine le richieste di intervento ai Vigili del Fuoco che sono stati impegnati in diversi Comuni insieme a Carabinieri, Protezione civile e Polizia locale. Al momento non risulterebbero persone ferite.

A Casalecchio di Reno, il vento ha divelto parte del tetto della chiesa di San Giovanni Battista a Casalecchio. A Calderara di Reno, come segnalato dal sindaco Giampiero Falzone su Facebook, la viabilità è stata modificata per la rimozione di alcun in alberi caduti in alcune strade, danneggiata anche la copertura del centro civico Longara.

Ricognizioni danni anche a Castello d’Argile, San Pietro in Casale, Molinella, Granarolo dell’Emilia, Monte San Pietro. A Bazzano, in Valsamoggia, per le raffiche di vento un albero è precipitato sul rimorchio di un mezzo pesante abbattendo anche un muro. (fonti ANSA, GAZZETTA DI PARMA)