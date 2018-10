ROMA – E’ allarme maltempo in Italia per una forte ondata di nubifragi che sta investendo il Nord e le regioni tirreniche e che domani raggiungerà il suo apice. Rischio idrogeologico sui bacini del Piave in Veneto e su buona parte del Friuli. Alberi caduti anche a Roma per il vento forte e la pioggia. Acqua alta a 115-120 centimetri a Venezia, deviato il percorso della Venicemarathon. Pioggia anche in Lombardia, neve in Valtellina. Allerta arancione a Genova.

Ecco la situazione sulla Penisola

Roma – Tegole e rami caduti per il forte vento

Tegole e rami caduti, alberi, insegne pubblicitarie e pali pericolanti a Roma e provincia a causa del vento forte. Sono circa 150 gli interventi effettuati nella notte dai vigili del fuoco di Roma, di cui l’80% per il maltempo.

Un albero è caduto su un’auto vicino Roma ferendo il conducente. E’ accaduto all’alba a Valmontone.

Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco. L’uomo di 44 anni, rimasto lievemente ferito, è stato medicato in ospedale. Il pino nella caduta ha colpito il cofano della macchina in transito

Friuli – Dissesti e caduta alberi, esonda il Cellina

Dissesti idrogeologici si stanno registrando in queste ore in Friuli, nei comuni di Ovaro, Forni Avoltri e Sauris, a causa delle forti piogge. Alla centrale operativa della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, sono giunte anche segnalazioni di caduta alberi a Tramonti di Sotto (Pordenone) e Moggio Udinese (Udine), per il forte vento. A causa dell’ondata di maltempo prevista per queste ore sulla regione, ieri la Protezione civile del Fvg aveva diramato un’allerta meteo rossa fino a martedì per rischio idrogeologico.

La strada regionale 251 della Valcellina è stata interrotta a livello precauzionale poco dopo l’abitato di Barcis (Pordenone) per l’esondazione del torrente Cellina. Sul posto i vigili del fuoco, la Protezione civile e Fvg Strade. E’ stato attivato il protocollo d’emergenza con le forze dell’ordine di Belluno, che, in caso di emergenza, assicureranno gli interventi attraverso Longarone.

Veneto – Chiuse strade Cortina e il Ponte Alpini, preoccupa il Brenta

A causa delle forti piogge che stanno cadendo nella provincia di Belluno e che hanno causato diverse frane, sono state chiuse al traffico la Strada provinciale 2 della Valle del Mis e la Strada regionale 48 “delle Dolomiti”, sopra Cortina D’Ampezzo. Lo rende noto la società Veneto Strade. Movimenti franosi sono segnalati anche sulla Strada Regionale 203 Agordina, dove la situazione per il momento è sotto controllo, con mezzi operativi della società di gestione. Il direttore generale di Veneto Strade, Silvano Vernizzi con l’assessore regionale alle Infrastrutture, Elisa De Berti, stanno monitorando con i tecnici la situazione.

Sotto osservazione il torrente Bigontina, lungo la SR203 nella frazione di La Muda a La Valle Agordina, per uno smottamento. Una frana si è verificata a Zoppè di Cadore. Altri interventi sono in corso per il prosciugamento del torrente a Valcozzena di Agordo, a Limana per lo scoperchiamento di un tetto. Squadre anche a Taibon, per il monitoraggio del territorio dopo il rogo dei giorni scorsi.

A causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche, la società Veneto Strade ha deciso la chiusura del Passo Duran, che collega La Valle Agordina e Zoldo, in provincia di Belluno.

A Bassano (Vicenza) chiusura al passaggio pedonale del Ponte degli Alpini. Lo stop ai pedoni è scattato dopo che il Brenta ha superato la soglia idrometrica, abbassata cautelativamente a 150 metri cubi al secondo, corrispondente all’altezza del fiume di 1,55 metri, come previsto da un’ordinanza emessa dall’amministrazione nei giorni scorsi in considerazione dei lavori relativi alla puntellazione delle stilate. Ora il ponte, tanto caro alle “penne nere” di tutta Italia, resterà chiuso fino a quando il livello del Brenta non tornerà sotto a questa altezza, che viene misurata alla stazione idrometrica in località Barziza: si presume dovranno passare alcuni giorni visto che la piena è prevista tra domani o martedì, in virtù delle forti precipitazioni tuttora in atto anche ad alta quota. Al momento, secondo quanto riferisce la polizia locale, “la situazione è ampiamente sotto controllo per quanto riguarda il maltempo”.

Venezia – Acqua alta tocca 120 cm

Si è assestata tra 115 centimetri, 120 per le aree sottovento, l’acqua alta in laguna a Venezia. Lo rende noto il Centro previsioni e segnalazioni del Comune. La marea rimarrà su valori elevati almeno sino alle ore 14.30. Per domani si prevede un picco di 135 centimetri alle ore 14.05, seguito da un altro uguale alle 00.30 di martedì.

Messina – Strade allagate e alberi caduti

Un nubifragio sta colpendo dalla scorsa notte Messina, causando allagamenti delle strade, piccoli smottamenti e la caduta di grandi alberi. L’assessore comunale alla Protezione civile Massimiliano Minutoli ha detto: “La situazione al momento è sotto controllo, i torrenti sono costantemente monitorati, si segnalano detriti nelle strade in prossimità dei torrenti ma niente di preoccupante. Inoltre sul Viale Regina Margherita è caduto un grosso albero senza ferire nessuno, ma danneggiando delle auto e bloccando la carreggiata,e sono intervenuti i vigili del fuoco. Un altro grande arbusto è crollato nei pressi di Villa Dante causando altri danni. L’assessore fin dalle prime ore del mattino è impegnato nella supervisione della situazione meteorologica ed ha aggiornato costantemente la popolazione tramite la propria pagina Facebook sull’evolversi delle condizioni meteo, consigliando di “attenersi alle norme comportamentali per il Rischio idrogeologico ed alluvione, uscendo di casa se strettamente necessario”. Intanto il consigliere della sesta circoscrizione Mario Biancuzzo segnala che i residenti di Contrada Mella sono isolati perché l’alveo del torrente Giudeo è inaccessibile ostruendo l’unico accesso ai cittadini che non hanno potuto raggiungere la strada statale 113. I pompieri sono intervenuti anche in una baracca del rione Taormina dove sta per crollare il tetto.

Trentino – Chiusa statale Alemagna per frana

Dopo le piogge intense delle ultime ore in Trentino Alto Adige si registrano una cinquantina di interventi da parte dei vigili del fuoco per smottamenti e piccole frane in varie zone della regione. Per una frana la strada statale Alemagna è stata chiusa a Carbonin con deviazioni via Misurina e passo Tre Croci. Per allagamento, invece, è stata chiusa la strada provinciale a passo Manghen. Interventi anche a Magrè e Roverè della Luna per caduta sassi su diverse stradine. In Val di Fleres la protezione civile è sul posto per controllare una frana che si è abbattuta vicino a delle case.