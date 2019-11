Maltempo, a Venezia riaprono le scuole. A Pisa cala la piena dell’Arno

ROMA – La marea lentamente sta salendo a Venezia e raggiungerà il suo livello massimo alle 13:20 con 110-115 centimetri, con l’allagamento di piazza San Marco e del 12% di calli e sestieri.

Si tratta di acqua alta impegnativa ma non devastante, alla quale i veneziani sono più abituati, anche se tanti picchi consecutivi non li vedevano da anni. Da oggi, quindi, si cerca di tornare alla normalità: a Venezia e nelle isole, infatti, riapriranno le scuole. Solo in “due scuole dell’infanzia si farà lezione in sedi alternative” specifica il sito del Comune.

Capitolo Arno.

Apprensione ma anche ottimismo, a Pisa, dove l’Arno continua a transitare in piena dalla città nel suo percorso verso il mare e dove l’allerta di colore rosso per rischio idrogeologico è fissata fino alle 23.59 di questa sera. L’altezza idrometrica dell’Arno, in questo momento (4,69 metri), è sempre superiore al secondo livello di allerta tanto che il fiume in città è ancora molto gonfio, ma in calo dopo molte ore di piena che nella notte ha toccato i 4,80 metri.

“Nelle ultime tre ore i livelli del reticolo idraulico sono scesi sotto il primo livello di guardia, sull’asta dell’Arno rimane sopra il primo livello di guardia solo l’idrometro di Fucecchio valle che dovrebbe rientrare in tarda mattinata”. E’ questa la situazione del livello del fiume Arno comunicata dalla Sala unificata della Protezione civile, la quale ha sottolineato che nelle prossime ore è prevista un’ulteriore attenuazione dei fenomeni con possibili rovesci isolati e cumulati poco significativi. Rimane attivo il monitoraggio dei corsi d’acqua da parte della Sala di piena del Genio civile e il monitoraggio del territorio da parte della Sala di Protezione civile Metropolitana.

Per quanto riguarda la viabilità, le criticità più importanti sono state risolte e non ci sono strade chiuse al traffico. “Vista la situazione di criticità diffusa, si consiglia – sottolinea la Protezione civile della città – di mettersi alla guida solo in caso di effettiva necessità e comunque di prestare la massima attenzione negli attraversamenti dei corsi d’acqua e nel transito delle zone depresse (sottopassi stradali, zone di bonifica). Evitare di attraversare le aree allagate anche se apparentemente con poca acqua. Si invitano i cittadini a seguire le indicazioni dell’autorità di protezione civile locale (Comune) e tenersi aggiornati tramite i canali informativi istituzionali”.

Il treno deragliato in Val Pusteria.

Il treno dalla val Pusteria è deragliato questa mattina, a causa di una frana, nei pressi di Rio Pusteria. Non si segnalano feriti. Il treno era partito da Fortezza e diretto a Brunico. La Val Pusteria risulta attualmente isolata. Sono bloccati per motivi di sicurezza tutti gli accessi: la strada statale tra San Sigismondo e San Lorenzo, la Strada del Sole, come anche le strade interpoderali, che i pendolari usano di solito per bypassare eventuali chiusure della Ss48.

Fonte: Ansa.