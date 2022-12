Verso le 13 di sabato 3 dicembre, presso la tabaccheria “Il Paese dei Tabacchi Smoke & Games” di viale Vasco De Gama ad Ostia (il quartiere romano che si affaccia sul mare ndr) sono stati vinti 500mila euro al Gratta e Vinci. La vittoria è avvenuta grazie all’acquisto di un biglietto da soli 5 euro.

Mamma e figlia vincono 500mila euro al Gratta e Vinci

La vittoria clamorosa è stata fatta da mamma e figlia. Le due donne sono originarie dell’Ucraina. Hanno acquistato per soli 5 euro un Gratta e Vinci della serie “Tutto per tutto” e grazie al numero “23” hanno vinto la somma che difficilmente dimenticheranno.

A vincere sono state due profughe ucraine

Fabrizio Mariani è il titolare dell’esercizio commerciale. La tv locale canaledieci.it lo ha intervisstato: “Non avevo mai visto prima nella mia tabaccheria queste due persone. Anche perché io ho rilevato l’attività da poco, da circa 20 giorni. Loro stesse mi hanno raccontato che sono due profughe fuggite qui in Italia a seguito della drammatica guerra in corso. Acquistato il tagliando, serie 72 e numero 036, hanno grattato negli spazi predisposti trovando per due volte il numero 23, sia tra i ‘numeri vincenti’ che tra quelli contenenti l’incredibile somma di 500mila euro.

“Dopo aver scoperto di aver vinto le due donne erano tremanti e incredule”

Personalmente questa vincita è la prima e più grande da quando gestisco io questo locale. In precedenza gli altri proprietari qui prima di me mi avevano raccontato di vincite di massimo 30mila euro, quando questo posto si chiamava ‘Regalomania’, ed era sempre ad uso tabaccheria”. Una volta scoperto di aver vinto, le due donne erano tremanti e incredule. Stavano quasi svenendo. Mi hanno chiesto di prendere in mano il loro gratta e vinci e di controllarlo per essere sicure che la dea bendata avesse davvero dato loro questa grandissima gioia inattesa”.

“Anch’io sono rimasto sbigottito”

“A quel punto anche io sono rimasto sbigottito. Effettivamente i 500mila euro erano loro. Glielo ho riconsegnato e sono andate via. Mi auguro che questa somma possa aiutarle nel loro ambientamento nel nostro Paese e rimarranno per sempre nella memoria mia e degli altri miei due soci. A loro modo sono entrate di diritto nella storia della nostra tabaccheria e lo resteranno per sempre, anche se non so neppure i loro nomi nè dove abitano, non so neppure se risiedano ad Ostia”.

Forse dovresti anche sapere che…