Mamma no vax, no tamponi, no mascherina. Giudici: sulla salute della figlia decida il padre FOTO ANSA

Mamma no vax, e fin qui l’esperienza quotidiana dimostra e squaderna come siano non poche. Certo percentualmente una netta minoranza, ma la mamma no vax non sorprende che ci sia. Mamma no vax che non vuole la figlia di 11 anni si vaccini contro il Covid. Ce n’é e allora perché una mamma no vax di Milano arriva prima davanti ai giudici e quindi nei notiziari?

Nessun vaccino mai

Perché la mamma no vax non è che sia contraria a vaccinare la figlia minorenne contro il Covid, quella in questione è una mamma no vax per così dire integrale. Non ha mai voluto la figlia si vaccinasse contro nulla. Non solo la vulgata no vax secondo cui i vaccini anti Covid sono sperimentali (cinque e passa miliardi di vaccinazioni sul pianeta, alla faccia dello “esperimento”. No, la mamma no vax in questione è certa che tutti i vaccini siano sempre veleno o giù di lì. Quindi nessun vaccino alla figlia, neanche uno dei dieci che in Italia sono obbligatori per legge (questa dei vaccini già obbligatori da anni tendono a dimenticarla in tanti, troppi).

No mask, no tamp

Non basta la mamma no vax è anche no mask e no tamp. Insomma la mamma che esista il Covid proprio non ci crede. E’ negazionista pura. E non vuole sua figlia smentisca la sua certezza del grande imbroglio mettendosi una mascherina o prestandosi ad un tampone.

Davanti ai giudici

A questo punto la mamma no vax finisce davanti ai giudici. Perché la sua non è più solo un’opinione. Tenendo la figlia minorenne non solo lontana dai vaccini tutti (non solo Covid) e tenendo o volendo tenere la figlia lontana da misure di prevenzione per se stessa e per gli altri (tampone e mascherina) la mamma reca danno e pericolo alla salute della figlia. E’ questo il parere dei giudici che hanno esaminato la faccenda.

Per la salute meglio il padre

Il padre della minore non è No Vax e neanche No Mask e No Tamp. Ragion per cui i giudici hanno detto che, per quel che riguarda la salute, è nell’interesse della figlia che a prendere le decisioni sia il padre e hanno deciso “limitata potestà genitoriale” nei confronti della mamma. Sintetizzando, mamma no vax e pure no tamp e pure no mask tutto insieme non fa bene alla salute.