Mamma non vuole andare all’ospedale per paura del Covid, figlia di un mese muore denutrita (Foto archivio Ansa)

Una mamma con problemi di allattamento per paura del Covid non vuole uscire di casa per andare all’ospedale. La figlia di appena un mese muore denutrita. Una storia agghiacciante quella che arriva da Nocera Inferiore, in provincia di Salerno.

La bimba di un mese è deceduta all’ospedale di Nocera Inferiore dove era giunta denutrita in condizioni gravissime. La piccola, primogenita di una coppia di Angri, era ricoverata nel reparto di Terapia intensiva neonatale.

Secondo informazioni riportate dai giornali locali, la mamma avrebbe avuto dei problemi nell’allattamento e si sarebbe rifiutata di chiedere aiuto. Il tutto per paura di uscire di casa e di contrarre il coronavirus. La procura ha aperto un’inchiesta.

Mamma e papà, la corsa all’ospedale quando era troppo tardi

I genitori sono andati al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Nocera venerdì scorso: le condizioni della piccola sono parse però sin da subito disperate ai sanitari. La bambina infatti pesava un chilo in meno di quanto risultasse il giorno della nascita. Tutti i tentativi di salvarle la vita sono stati purtroppo inutili e la piccola di un mese è morta giovedì. E’ stata disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso che però saranno sicuramente legate a una qualche forma di denutrimento. (Fonte Today).