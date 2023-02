Una gara di ballo si trasforma in una gara di insulti per due mamme. Gara che, a causa di quanto accaduto, è stata sospesa. Succede a Guidonia in provincia di Roma durante una competizione di ballo di bambini e adolescenti in cui a sfidarsi a passi di hip hop, danza acrobatica e moderna, erano diverse scuole della Capitale.

Due mamme discutono alla gara di ballo tra bambini, intervengono i Carabinieri

A causa degli insulti e della successiva rissa tra le due mamme sono dovuti intervenire i Carabinieri. Tutto è nato per via dell’affollamento del luogo. Già trovare parcheggio fuori era difficile ed è dovuto intervenire anche un carroattrezzi. All’interno invece, avere lo spazio “vitale” in tribuna per assistere alla gara, malgrado il biglietto costasse ben di 25 euro, era molto difficile. Questi disagi hanno reso il clima teso. E due mamme hanno cominciato a litigare per una questione legata ai posti da occupare.

Insulti, minacce, capelli tirati e colpi di borsetta

C’è chi racconta che le due donne si siano insultate e poi prese a minacce. E ancora: la rissa è proseguita con capelli tirati e colpi di borsetta. Tutto è finito solo all’arrivo degli agenti.

