Blitz dice

Conte premier su Siri indagato: “Ci penso io, lo guarderò negli occhi e…”. E…niente, da un paio di settimane non trova tempo per lo sguardo che decide. Conte però ha trovato tempo per lodarsi che Libia e Cina ci pensava lui. E fregiarsi dell’anno bellissimo economia solo in ritardo. Mai una verità e sempre parole…gonfiate.