Mangiano pomodorini a scuola, 132 bambini e 7 insegnanti si sentono male

Sono 132 i bambini e sette gli insegnanti che hanno accusato lievi sintomi gastrointestinali dopo aver mangiato i pomodorini in quattro scuole di Modena e provincia coinvolti nel progetto ‘Frutta e verdura a scuola’ promosso dal Ministero dell’Agricoltura. Lo fa sapere l’Azienda Usl di Modena. Due sono stati portati al pronto soccorso e dimessi dopo poche ore. Alle scuole coinvolte nel progetto sono state consegnate vaschette da mezzo chilo di pomodorini freschi da distribuire ai bambini per merenda. Il consumo del prodotto è stata sospesa in attesa degli accertamenti analitici sui campioni dei pomodorini che sono in corso.