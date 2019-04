PORDENONE – Dramma in cantiere a Maniago, in provincia di Pordenone. Un operaio di 47 anni è morto schiacciato dalla gru che stava manovrando. E’ accaduto alle prime luci dell’alba di lunedì 15 aprile in una fabbrica che si occupa di meccanica di precisione, in via Francesco Petrarca.

La vittima è un cittadino italiano, residente poco distante. Attorno alle 6, poco dopo l’apertura dei cancelli, l’uomo era intento a spostare un carico molto pesante con la gru, quando il mezzo è caduto e lui è rimasto schiacciato. Vani, seppur tempestivi, sono stati i soccorsi del 118: l’operaio è morto poco dopo per le gravissime ferite riportate.

Sul posto per i rilievi sono giunti i carabinieri della stazione di Maniago e gli ispettori dell’Azienda sanitaria: il cantiere è stato posto sotto sequestro. (Fonte: Ansa)