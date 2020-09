Un manifesto funebre, di quelli che si leggono nelle vie dei paesi, scritto di suo pugno, il commiato estremo di Domenico “Mario” Battistino, 66 anni.

Che da un anno e mezzo conviveva con un tumore che non avrebbe lasciato scampo: da qualche settimana il peggioramento, l’avvertimento fatale. Che lui ha voluto condividere pubblicamente.

Lascio questa vita terrena nella ‘speranza’ di una vita nuova. I miei ultimi pensieri vanno a Delia, Alessia, Sergio con Vittoria e… Alice, Samuele con Leonardo e Orlando, i fratelli Giorgio e Carlo e tutti i parenti che mi hanno voluto bene.

Un pensiero particolare a tutti gli amici che mi hanno rallegrato in tutti questi anni. Ora affronto questo difficile momento, ma state certi che sarò lì ad attendervi, per aiutarvi quando verrà la vostra ora. Mi raccomando non affrettatevi, datemi il tempo per organizzarmi. Ciao a tutti.