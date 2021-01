Manolo Gambini, si è consegnato a Cerveteri l’uomo evaso da Rebibbia nei giorni scorsi

Si è costituito ai carabinieri Manolo Gambini, l’uomo evaso nei giorni scorsi dal carcere di Rebibbia a Roma.

Secondo quanto si è appreso poco fa, accompagnato dal suo avvocato, l’uomo, 41 anni, si è presentato alla Stazione dei Carabinieri di Cerveteri.

Il 41enne di Cerveteri era stato trasferito nel carcere romano di Rebibbia da quello di Grosseto dove era recluso in custodia cautelare per una serie di furti in appartamento commessi in Toscana ed inoltre doveva scontare un cumulo pena di sei anni per reati contro il patrimonio.

Carceri, la vicinanza del Garante alla Polizia pennitenziaria

Il Garante nazionale esprime la propria “vicinanza” al Corpo della Polizia penitenzia nuovamente colpito dal suicidio di uno dei suoi uomini, in servizio alla Casa circondariale di Rebibbia Nuovo Complesso. “Consapevole della pressante difficoltà in cui questi servitori della collettività operano”, il Garante ribadisce ancora una volta che “la propria azione è finalizzata alla tutela dei diritti di tutti coloro che sono presenti nei difficili contesti della propria azione: in primo luogo, proprio coloro che vi lavorano e che assicurano la continuità della presenza istituzionale in un periodo di particolare complessità, oltre che certamente coloro che in tali luoghi, per una varietà di motivi, sono ospitati”. Il Garante nazionale è “certo che l’Amministrazione penitenziaria saprà adeguatamente prendersi carico del più volte ribadito disagio di chi opera negli Istituti di detenzione”.