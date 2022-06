Manta (Cuneo): muore cercando funghi nei boschi. Era andato a funghi, come al solito accompagnato dal suo cane. Non aveva perso l’abitudine di salir per boschi, lui e il cane, soli, senza nemmeno un cellulare con sé.

Manta (Cuneo): muore cercando funghi nei boschi

Chiaffredo Barbero, 87 anni, lo hanno ritrovato due giorni dopo. Forse aveva perso l’orientamento, di sicuro si è sentito male. E’ morto sulle alture di Manta, in provincia di Cuneo.

Quando i soccorsi, allertati dalla famiglia, sono riusciti a rintracciare l’uomo hanno prima avvistato il cane. Vegliava il padrone da presso, forse sperava ancora che qualcuno potesse salvarlo.

Alle ricerche hanno preso parte gli uomini del soccorso alpino insieme con vigili del fuoco, carabinieri, volontari Anfi e Aib, oltre a molti volontari del paese. È stata una squadra dell’Aib a trovare il corpo dell’uomo nella zona di Santa Cristina.

Il sindaco di Manta, Paolo Vulcano, impegnato nelle ricerche in questi giorni, è andato dalla famiglia per le condoglianze. “Lo conoscevo bene, era un volontario degli Aib e molto stimato in paese. Conosceva sicuramente quella zona, è una grande disgrazia – spiega al Corriere della Sera -. Ci stringiamo al dolore della famiglia che ci tiene a ringraziare tutti i volontari della zona e le forze dell’ordine per l’impegno nelle ricerche”.