MANTOVA – Un chilogrammo di hashish suddiviso in 14 panetti (per un valore sul mercato di 15 mila euro) è stato ritrovato in un armadietto riservato al pubblico all’interno della biblioteca Teresiana di Mantova, storico punto culturale della città risalente al 1780.

A fare la scoperta un’impiegata, insospettita dal fatto che per due giorni consecutivi lo sportello dell’armadietto fosse rimasto chiuso nonostante il regolamento lo vieti e imponga al pubblico di svuotarli ogni sera e di lasciarli aperti con la chiave inserita. Sull’episodio indaga la Polizia locale che sta visionando i filmati delle telecamere a circuito chiuso.