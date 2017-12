MANTOVA – Veronica Piras, mamma di Castiglione Mantovano era stata licenziata dalla sua azienda, la Consulmarketing di Milano, mentre era in congedo per assistere il figlio disabile e bisognoso di continua assistenza.

Il caso della donna, che secondo i suoi legali era uno di quelli in cui sarebbe stato applicabile l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, giovedì 14 dicembre è finito davanti a un giudice del lavoro di Mantova. Il giudice però ha dato ragione all’azienda: non si è trattato di un licenziamento individuale ma di un provvedimento collettivo dovuto allo stato di crisi aziendale, ha sentenziato il tribunale.

Un altro punto su cui i legali della Uil a cui la donna si era rivolta avevano detto di voler puntare, e cioè il mancato ricevimento della lettera di licenziamento, si è rivelato infondato. L’azienda ha infatti dimostrato di aver spedito la raccomandata contenente la lettera di licenziamento, che probabilmente è rimasta in giacenza.

La mamma non è dunque stata reintegrata dall’azienda: alla 33enne, il cui figlio è affetto da atrofia muscolare spinale (Sma), non è rimasto altro da fare che accettare la proposta di conciliazione fatta dall’azienda. L’importo offerto non può essere reso noto per questioni legate a un patto di riservatezza.