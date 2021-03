Mantova, i professori prenotano il vaccino Astrazeneca ma qualcosa va storto sul sito regionale: ecco il problema. In un primo momento, non era possibile completare la procedura di prenotazione perché era riservata solamente ai residenti in Lombardia e molti di questi professori avevano la residenza in altre Regioni d’Italia.

Dopo numerosi segnalazioni, la Regione Lombardia è riuscita a risolvere questo problema, sia tecnico che burocratico, nel tardo pomeriggio. Si può fare accesso alla piattaforma di riferimento tramite l’indirizzo web: vaccinazionicovid.servizirl.it.

Mantova, i professori prenotano il vaccino Astrazeneca: tante difficoltà per i docenti residenti fuori dalla Lombardia

La procedura di prenotazione del vaccino si sarebbe dovuta concludere nella mattinata del 3 marzo, ma come appena scritto non tutti i professori ci sono riusciti. Come spiega gazzettadimantova.gelocal.it, in un articolo a firma di Riccardo Negri, la situazione è stata risolta solamente nel tardo pomeriggio.

Come prosegue la gazzettadimantova.gelocal.it, questa problematica è stata subito segnalata dai sindacati locali della scuola ai dirigenti della Regione Lombardia. E’ importante la vaccinazione in massa dei professori ma molti di loro hanno la residenza fuori dalla Lombardia.

Mantova, i professori prenotano il vaccino Astrazeneca: le vaccinazioni inizieranno lunedì

Il problema è stato risolto anche grazie al pronto intervento del direttore generale al welfare della Regione Lombardia, Giovanni Pavesi. Le sue dichiarazioni sono riportate dalla gazzettadimantova.gelocal.it:

«Anche gli insegnanti residenti fuori regione, ma che prestano servizio qui, potranno aderire alla campagna vaccinale».

Ora che la situazione è tornata alla normalità, il sito della Regione è perfettamente funzionante. Tutti i professori sono riusciti a completare la prenotazione ed inizieranno le vaccinazioni nella giornata di lunedì. Questa riguarderà anche i docenti residenti fuori dalla Lombardia ma che lavorano in questa Regione.