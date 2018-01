MANTOVA – Freddato da un colpo di pistola che lo ha raggiunto al cuore. Sandro Tallarico, commerciante di abbigliamento di Mantova, è l’uomo ucciso la mattina del 17 gennaio sulla ciclabile del ponte di San Giorgio.

In un primo momento si era parlato di un accoltellamento, ma gli investigatori hanno smentito la prima ricostruzione. Tallarico, 57 anni, è stato raggiunto da tre colpi di pistola sparati in rapida successione, di cui uno mortale che lo ha raggiunto proprio al cuore, scrive l’Ansa.

Il commerciante era originario di Luzzara, in provincia di Reggio Emilia, e risiedeva a Roverbella, vicino Mantova, dove gestiva un negozio di abbigliamento. In passato aveva gestito dei negozi sul lago di Garda che poi aveva ceduto e da più di un anno aiutava il fratello nella storica cappelleria Tragni di piazza Marconi, nel centro di Mantova.

Come ogni mattina, l’uomo è arrivato da Roverbella, ha parcheggiato l’auto e poi ha imboccato a piedi la pista ciclabile per raggiungere il centro di Mantova. Qui l’ha atteso il suo assassino. Sul movente gli investigatori per ora mantengono il più stretto riserbo.